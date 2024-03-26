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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

استطلاع: 57% من الإسرائيليين يعتقدون ضعف أداء نتنياهو منذ 7 أكتوبر

نتنياهو
نتنياهو

أجرى المعهد الإسرائيلي للديمقراطية استطلاعا حول رأي الإسرائيليين في أداء رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وكشف الاستطلاع الذي شمل 700 شخصا عن أن 57% من الإسرائيليين يعتقدون أن أداء نتنياهو منذ 7 أكتوبر كان دون المستوى، بحسب ما أوردته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

ويشير الاستطلاع إلى أن تقييم نتنياهو أقل من وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت وغيره من كبار المسؤولين.

ووفقاً للدراسة استقصائية التي أجريت في شهر مارس الجاري، فإن 57% من الجمهور يصنف أداء نتنياهو على أنه "ضعيف أو سيء للغاية"، في حين يعتقد 28% فقط أنه "جيد أو ممتاز" و14% قيموا أداءه بأنه "متوسط".

يتصدر رئيس أركان جيش الدفاع الإسرائيلي اللفتنانت هرتسي هاليفي التصنيف حيث قيّم 48% أداءه بأنه جيد و28% بأنه ضعيف - يليه وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت (40% و33%) ووزير الحرب بيني جانتس (34%). % و35%).

أما حلفاء نتنياهو في أقصى اليمين فإن حالهم أفضل قليلاً.

61 % من المستطلعين قيموا أداء وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بأنه ضعيف، في حين أن وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريش حصل على رفض بنسبة 64%. وحصل كل منهما على موافقة 26 و18% على التوالي.

نتنياهو المعهد الإسرائيلي للديمقراطية رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وزير الدفاع الإسرائيلي جالانت

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