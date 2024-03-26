خمس ندوات توعوية لمناقشة القضية السكانية بشمال سيناء

نظمت وحدة السكان الفرعية بمدينة الشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء، خمس ندوات توعوية بقرى (الشلاق، أبو العراج، السكادرة، أبو طويلة)؛ لمناقشة المشكلات ذات الصلة بالقضية السكانية.



وأوضحت أسماء أحمد سلامة مدير وحدة السكان الفرعية بمدينة الشيخ زويد، أن الندوات عقدت ضمن مبادرة شمال سيناء "بالتعاون عدنا وبالسلام نحيا وبالقيم نرتقى"، وتم خلالها مناقشة قضايا ذات الصلة بالقضية السكانية كزواج القاصرات، ختان الإناث، التسرب من التعليم، التفاهم الأسري، اختيار شريك الحياة، الصحة الإنجابية للمرأة، الرضاعة الطبيعية، انتشار ظاهرة الطلاق بين الشباب والمتزوجين حديثًا، التنمر، وغيرها من الموضوعات ذات الصلة بالقضية السكانية.



من جانبها، قالت أماني أحمد حسن - مدير وحدة السكان المركزية بمحافظة شمال سيناء - إن تلك الندوات تأتي ضمن خطة العمل التي وضعتها المحافظة لحل القضية السكانية عن طريق رصد المشكلات المجتمعية وعرضها وتحديد أسبابها وطرح الحلول المناسبة لحلها بالتعاون مع الجهات الشريكة كالأزهر، الأوقاف، الصحة، الشباب والرياضة، التربية والتعليم، الثقافة وغيرها من الجهات ذات الصلة، مضيفة أن الندوات عقدت بتعليمات من المحافظ الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، وسكرتير عام المحافظة أسامة الغندور.

