رمضان 2024.. صالح عبد النبي يكشف تفاصيل شخصيته في مسلسل بقينا اتنين

تحدث الفنان صالح عبد النبي عن تفاصيل مشاركته ضمن موسم مسلسلات رمضان 2024، من خلال عملين وهما «كامل العدد 2 وبقينا اتنين».

قال صالح عبد النبي عن مشاركته في دراما رمضان 2024، خلال استضافته في برنامج Out Box عبر سوشيال ميديا قناة صدى البلد: «استكمل دوري في مسلسل كامل العدد الجزء الثاني بشخصية يزبك الأب السئ»، لافتًا إلى أنه لم يكن يريد أن يظهر بهذا الشكل.

وفيما يخص مشاركته في مسلسل بقينا اتنين، قال: «بقدم شخصية الواد الصايع اللي بيصيع الرجالة المطلقة وأغلب مشاهدي مع الفنان إدوارد وتعاوننا من قبل في مسرحية كازينو بديعة».

وعلى الجانب الآخر، اعترف الفنان اللبناني صالح عبد النبي على نفسه وكشف أسراره، موضحًا أنه بوشين لأن الوش الطيب لا يظهره لأي شخص، كما أنه مزاجي.

واعترف أنه كان يفتعل الكثير من المشكلات والمصائب في طفولته، ويتعرض للعقاب من والده.