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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

أحدهم بسبب غزة والآخر طبيب بـ هارفارد.. مشاهير اعتنقوا الإسلام في 2024

مشاهير اعتنقوا الإسلام
مشاهير اعتنقوا الإسلام

تشهد بداية عام 2024 اعتناق عدد من المشاهير العالميين الإسلام، وتعود أسباب بعضهم إلى التأثر بالأحداث الجارية في غزة، في حين أعلن آخرون قرارهم في هذا التوقيت المميز تزامنًا مع حلول شهر رمضان المبارك.

من بين المشاهير الذين أعلنوا اعتناقهم للإسلام، دكتور في طب الخلايا الجذعية بجامعة هارفارد، وهو أستاذ بمعهد جافين هربرت للعيون الأمريكية. صام أول يوم من شهر رمضان وأدى صلاة التراويح، وسافر لأداء العمرة. 

مبتكر علاج العمى الوراثي

يُشار إلى أنه ابتكر دواءً نهائيًا لعلاج العمى الوراثي.

بالإضافة إلى المدير الفني السابق لمنتخب الكاميرون، الذي أعلن اعتناقه الإسلام قبل شهر رمضان المبارك، وكاتب ناشط أمريكي شهير.

لمزيد من المعلومات عنهم وسبب اعتناقهم الإسلام، شاهد الفيديو التالي: 

الإسلام مشاهير اعلنوا اعتناقهم الإسلام كاتب أمريكي المشاهير شهر رمضان

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