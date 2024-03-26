رئيس جامعة بنها يشارك حفل إفطار رمضان بكليتي الزراعة والطب البيطري بمشتهر .. صور

شارك الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، يرافقه الدكتور جمال سوسه القائم بعمل رئيس جامعة بنها الأهلية في حفل الإفطار الجماعي الذي نظمته كليتي الطب البيطري والزراعة بمشتهر.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمود الزعبلاوي عميد كلية الزراعة بمشتهر، والدكتورة أماني عباس عميدة كلية الطب البيطري ، ووكلاء الكليتين ، وأعضاء هيئة التدريس، وأمناء الجامعة المساعدين للشئون الإدارية والمالية ، والعاملين والطلاب.

وخلال الحفل، حرص الدكتور ناصر الجيزاوي ومرافقوه علي تهنئة منسوبي الكليتين بشهر رمضان الكريم داعيًا المولى عز وجل أن يعيده عليهم وعلى مصر والأمة الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات، مؤكدا علي أن الجامعة تسعي دائما إلي التواصل المستمر مع منتسبيها في جميع الأوقات والمناسبات الإجتماعية والدينية ، وتعزيز العلاقات بين جميع الطلاب والقيادات وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

وأعرب " الجيزاوي " عن سعادته بالمشاركة في حفل الإفطار وبالتواجد وسط أساتذة وأسرة الكليتين في هذه الأجواء الرمضانية.

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