أجر قراءة القرآن في شهر رمضان.. به ارتفع شأنه وزاد قدره

قال الشيخ أحمد عبد الجواد، الواعظ بالأزهر الشريف، إن رمضان هو شهر القرآن، قال الله تعالى عنه (شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ).

وأضاف الشيخ أحمد عبد الجواد، في فيديو لصدى البلد، أن شهر رمضان ارتبط بالقرآن الكريم، حيث أنزل الله القرآن في رمضان، فارتفع شأنه وزاد قدره، وأصبح الشهر المعظم عند الله وعند المسلمين.

وأشار إلى أن لذلك على المسلمين المحافظة على القرآن في رمضان وأن يزدادوا فيه من التلاوة والتدبر لآيات الله حتى ينالوا الأجر والثواب.

واستشهد أحمد عبد الجواد، بحديث النبي عن قراءة القرآن الكريم (من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف).

وأوضح، أن الأجر الذي يناله الصائم القارئ للقرآن هو أجر عظيم، لذلك يقول النبي (الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة، يقول الصيام أي ربي منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه، ويقول القرآن، منعته النوم بالليل فشفعني فيه، قال النبي: فيشفعان).