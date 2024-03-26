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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

في الحلقة 16 من الحشاشين.. سوزان نجم الدين تهدد حوريات الجنة المخالفات بالقــتل

سوزان نجم الدين
سوزان نجم الدين

في الحلقة السادسة عشر من مسلسل الحشاشين، شهدت اجتماع ألينار والتي تلعب دورها النجمة سوزان نجم الدين مع الجاريات من أجل تعليمهم قواعد الإغواء من أجل إقناع المختارين أن تلك الحوريات في الجنة وليسوا من الأرض. 

بدأت ألينار في التحدث معهم عن اللغة التي يجب أن يتحدثن بها مع المختارين في محاولة منها لأيهام المختارين أن تلك حوريات الجنة وأنه بالفعل داخل الجنة، حتى قاطعتها إحدى الجاريات بسؤالها ماذا لو أقترب المختار من الراقصات وليس من الحوريات اللاتي يتحدثن معه. 

وبدأت سوزان نجم الدين في تهديد الحوريات بشكل صريح أن لكل منهم دور يجب أن لا تتعداه أي منهن وأن من تخالف القواعد المنصوص عليها من قبلها سيتم قتلها على الفور. 

مسلسل الحشاشين من بطولة كريم عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، محمد رضوان، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، بسنت أبو باشا وعدد كبير من الفنانين، وضيوف الشرف، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.

أبطال مسلسل الحشاشين أعمال سوزان نجم الدين مسلسل الحشاشين كواليس مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ كواليس مسلسلات رمضان 2024

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