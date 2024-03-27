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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تابعة لتنظيم القاعدة.. اليوم محاكمة متهم بـ «خلية دمياط الإرهابية»

صدى البلد

تنظر الدائرة الثالثة جنايات أول درجة بمجمع محاكم بدر، اليوم، جلسة إعادة إجراءات محاكمة المتهم أحمد عز الدين عاشور إبراهيم، الصادر ضده حكم غيابي بالإعدام شنقاً في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية دمياط الإرهابية"، والمتهم فيها مع آخرين بتأسيس خلية تابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي.

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وتعقد الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين وائل عمران محمد نبيل شفيق وسكرتارية محمد هلال.

جدير بالذكر ان القضية تحمل رقم 14572 لـسنة 2015 جنايات قسم أول السلام، المقيدة برقم 2076 لـسنة 2015 كلي شرق القاهرة، أحيل على ذمتها للمحاكمة الجنائية 28 شخصًا من عناصر السلفية الجهادية، لارتباطهم بتنظيم القاعدة خارج البلاد حسبما كشفت النيابة العامة.

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