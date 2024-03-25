عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قرار عاجل بشأن محاكمة المتهمين بقضية اختلاس مستشفى أم المصريين

محكمة - أرشيفية
محكمة - أرشيفية

أجلت الدائرة 23 جنايات الجيزة المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة اليوم الإثنين، محاكمة المتهمين في قضية اختلاس مشتشفى أم المصريين بالجيزة إلى يوم 29 من مايو المقبل.

 

وصدر الحكم برئاسة المستشار مدني دياب مهران، وعضوية المستشارين سمير صلاح الدين، وأحمد عبد العاطي الشافعي، وأمانة سر أيمن أحمد عبد اللطيف، هاني أحمد حمودة.

 

ووجهت النيابة إلى المتهمين «علاء. ح» طبيب مقيم بمستشفى أم المصريين،«نادية. ر» ممرضة،«معتز. ع» فني عظام،«رضا. أ»، تهمة اختلاس ورقة علاج الطفل سليم طارق فتحي، والتي وجدت في حيازة المتهم الأول، وارتبطت تلك الجريمة بجريمة تزوير في محررات رسمية.

 

وقال فتحي طارق، والد المجني عليه:«بانه حال محاولة نجله سليم السير على قدميه سقط على كف يده الايسر وتورمت فتوجه مسرعاً لمستشفى الهلال الأحمر للعظام وأجرى اشعه لنجله واكتشفوا عقبها أن نجله مصاب بشرخ بالعظم في يده اليسرى وأشاروا عليه الاطباء أن يذهب لمستشفى بها طبيب اخصائي أطفال، فتوجه بالطفل رفقة الشاهدة الثانية الي مستشفى ام المصريين العام فقام المتهم الثالث بتوقيع الكشف الطبي على نجله ظنا منه انه طبيب بالمستشفى منخدعاً بقيام الجميع بمناداته بلقب الطبيب، فقام بمناظرة نجله واطلع على الاشعة التي بحوزته.

 

وأضاف والد المجني عليه أن المتهم الثالث أخبره بأن الطفل في حاجة لتركيب جبيرة بالذراع الايسر وكلف احدى العاملات بالمستشفى بتركيب الجبيرة له بمساعدته وعقب ذلك قرر له ان يأخذ الطفل ويغادر وأرشده علي علاج ليعطيه للطفل.

 

وأشار والد المجني عليه أنه عقب عودته للمنزل فوجئ بزيادة الورم بذراع نجله وازرقت فتوجه فوراً لمستشفى القصر العيني قسم الطوارئ وعقب اجراء الفحوصات الطبية للطفل قرر له الطبيب ان الطفل كان لا يحتاج لجبيره طبيه ولكن يحتاج لعلاج فقط.

 

وتابع أن الجبيرة تسببت في حدوث « غرغرينا» في الشرايين والتي تحتاج إلى اجراء جراحة عاجلة لبتر الذراع لان الغرغرينا الناتجة عن الجبيرة انتشرت في الذراع ولا يمكن الانتظار لأنها ستتسبب في تسمم الجسم كله ، وتم اجراء الجراحة وبتر الزراع الايسر للطفل ، فابلغ الشرطة بذلك واتهم المتهمين بارتكاب الواقعة والتسبب في بتر ذراع نجله.

الجيزة الهلال الأحمر جريمة تزوير مجمع محاكم جنوب القاهرة محاكمة المتهمين مستشفى الهلال الأحمر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الكيلو بـ35 جنيها| الحكومة تعلن انتهاء أزمة السكر رسميًا بـ300 ألف طن

مفاجأة بشأن أسعار الذهب بعد عيد الفطر المبارك.. خبير يوضح

1000 جنيه| تراجع أسعار الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة بسبب الدولار

أنهى حياته بعد صلاة الفجر| مُحفِظ قرآن يتخلص من نفسه بسوهاج.. ماذا قال في رسالته الأخيرة؟

الحكومة: خفض أسعار السلع 15 و20 ‎%‎ ويصل لـ30 ‎%‎ بهذا الموعد

انفراد.. ننشر نص اعترافات المتهم بخطف حبيبة الشماع.. شاهد

مدفوعة الأجر للموظفين| عدد أيام عطلة عيد الفطر 2024.. وهؤلاء محرومين من الإجازة

5 قرارات عاجلة بشأن امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 الآن .. تفاصيل رسمية

ترشيحاتنا

مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة: إسرائيل مسئولة عن المجاعة في قطاع غزة.. فيديو

مصر ترحب باعتماد مجلس الأمن لقرار يُطالب بوقف إطلاق النار في غزة

الفارس الشهم 3.. الإمارات والأردن يسقطان 22 طنا من المساعدات على غزة

تراجع أسعار السيارات 15%| اعرف الوقت المناسب للشراء.. وشوف سيارة أحلامك بقت بكام؟

تجارة ودراسات عليا الطفولة عين شمس تحتفلان بذوي الاحتياجات ووالداتهم بمناسبة عيد الأم

أول تعليق من حماس على قرار مجلس الأمن بشأن وقف إطلاق النار


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملابس كلاسيكية.. فيفي عبده تثير ضجة بإطلالة غريبة

دورات الإنتاج منتظمة.. بماذا ردت الحكومة على انتشار فيروس جديد يصيب الدواجن ويتسبب في نفوقها؟

أسماء جلال: مش مستعجلة على البطولة المطلقة وأشغال شقة قصته من لحم ودم | حوار

جيبة قصيرة .. داليا مصطفى تتألق بإطلالة مثيرة للجدل

فيديو

كنت نجم الزمالك وعمري ما هطلع مع مدحت شلبي.. كهربا يكشف الأسرار

من العريش والأردن| مصر تواصل تنفيذ الإسقاط الجوي اليومي للمساعدات الإنسانية على شمال غزة

هشمت السيارات .. آثار سقوط الثلوج على مدينة شقراء السعودية

محمود الحديني يكشف حقيقة اعتزاله وكواليس عودته في مسلسل سر إلهي.. خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هجوم موسكو المروع .. تساؤلات وشكوك

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: سبوبة أولادنا

هند عصام

هند عصام تكتب: ملكة أطعمها اليمام

محمد مدني

محمد مدني يكتب: التسوق الإلكتروني.. اشتري وأنت مغمض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: المساواة بالعبء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: التبرعات الخيرية في رمضان .. لمن ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأمومة نعمة أم غريزة ؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ