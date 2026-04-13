انهيار جزئي بعقار سكني من أربعة طوابق بمنشية النزهة نطاق حي وسط

تلقت غرفة العمليات الرئيسية ومركز السيطرة بمحافظة الإسكندرية بلاغًا يفيد بوقوع انهيار داخلي بعقار كائن بشارع يحيى ابن كثير بمنطقة منشية النزهة، نطاق حي وسط.

وعلى الفور، تابع المهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية تداعيات الحادث، موجّهًا الأجهزة التنفيذية المعنية بسرعة التوجه إلى موقع البلاغ، والتعامل الفوري معه، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين محيط العقار وحماية المواطنين والمارة.

كما توجه اللواء أحمد حبيب السكرتير العام للمحافظة لموقع العقار ، وانتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث كثفت فرق الإنقاذ جهودها لرفع الأنقاض والبحث عن أي محتجزين.

وبالفحص، تبيّن أن العقار رقم 27 شارع يحيى ابن كثير، مكوّن من طابق أرضي و3 طوابق علوية، وصادر له قرار ترميم ١٨٨ لسنة ٢٠٢٥ وقد تعرض لانهيار داخلي سقوط سقف الدور الثالث على الثاني ، واسفر الحادث عن وجود ٢مصابين ، تم نقلهم لتلقي الرعاية الطبية اللازمة وبحالة مستقرة

وفي السياق ذاته، قامت الأجهزة التنفيذية بحي وسط بفرض كردون أمني بمحيط العقار، ووضع الحواجز اللازمة لتأمين المنطقة وتنظيم الحركة، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الأجزاء التي تمثل خطورة داهمة، والتأكد من سلامة العقارات المجاورة.

وتتابع محافظة الإسكندرية الموقف لحظة بلحظة، مع استمرار أعمال الفحص والمعاينة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.