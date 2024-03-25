حشيش وسلاح .. المشدد 6 سنوات لـ ديلر الحوامدية

قضت الدائرة 36 جنايات الجيزة المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بمعاقبة شخص بالسجن المشدد 6 سنوات لادانته بالاتجار في المواد المخدرة بدائرة قسم شرطة الحوامدية بالجيزة.

صدر الحكم برئاسة المستشار صفاء الدين أباظة، وعضوية المستشارين خالد أحمد زكي مريكب، وأحمد مختار محمد سيد.

وجاء في أمر الإحالة في القضية التي حملت رقم 3325 أن المتهم أحرز بقصد الاتجار جوهر مخدر الحشيش في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، كما أحرز سلاح ناري «خرطوش» بدون ترخيص، كما أحرز زخائر «طلقات» دون ترخيص، بالإضافة إلى حيازته سلاحين أبيضين «كتر، ومسطرة حديد» دون مسوغ قانوني.