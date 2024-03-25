المشدد 5 سنوات لعاطلين في سرقة شركة مقاولات شهيرة بالجيزة

قضت الدائرة 36 جنايات الجيزة، بمعاقبة عاطلين بالسجن المشدد 5 سنوات لإدانتهما بسرقة أحد الأشخاص داخل احدي شركات المعروفة بمنطقة أكتوبر.

وجاء في تحقيقات النيابة العامة في القضية التي حملت رقم 2852، أن المتهمين «ط. ع. م»، و «م. ر. ف»، سرقا أموال المجني عليه علاء ابراهيم عيد صبرة، وكذلك شركة المدينة المنورة للتجارة والمقاولات العامة، بالإكراه عن طريق إشهار سلاح ناري «مسدس» فبثا الرعب في قلبه، وقاما بالتعدي عليه بالضرب، وقاما بتكبيل يديه ليتمكنا من شل حركته، وقاما بالاستيلاء على المبالغ المالية والمنقولات على النحو المبين بالتحقيقات.