خلصوا على صاحب عمرهما.. تفاصيل مثيرة وحكم رادع ضد عاطلين بالجيزة

عاقبت الدائرة 23 جنايات الجيزة ، عاطلين بالسجن المؤبد، لاتهامهما بالشروع في قتل شاب بسبب مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة، قام على إثرها المتهمين بالتعدى على المجنى عليه بأسلحة بيضاء .



وجاء في أمر إحالة القضية التي تحمل رقم 297 لسنة 2024 جنايات قسم الجيزة، أن المتهمان "أحمد . م" 44 سنة،عاطل، و"إبراهيم . م" 19 سنة، عاطل، شرعا في قتل محمد مصطفى ، عمدا مع سبق الإصرار، بأن عقدا العزم وبيتاالنية على قتله وأعدا لهذا الغرض سلاحين ابيضين، وما أن ظفر به المتهم الثانى حتى كال له بطعنة بظهره قادا منذلك غزهاق روحه إلا أنه خاب إثر جريمتهما لسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو مدراكة المجنى عليه بالعلاج.



وقال محمد مصطفى،19 سنة، حلاق، أمام هيئة المحكمة، أنه على إثر مشادة كلامية ثارت بينه وبين المتهم الأول قام الأخير باشهار سلاح ابيض في مواجهته والتعدى عليه بالأيدى وشل مقاومته وسدد له طعنه بظهره وفراهاربين.