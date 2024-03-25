عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

خلصوا على صاحب عمرهما.. تفاصيل مثيرة وحكم رادع ضد عاطلين بالجيزة

صدى البلد

عاقبت الدائرة 23 جنايات الجيزة ، عاطلين بالسجن المؤبد، لاتهامهما بالشروع في قتل شاب بسبب مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة، قام على إثرها المتهمين بالتعدى على المجنى عليه بأسلحة بيضاء .

15 سنة| القصة الكاملة لسرقة مهندس بالإكراه على يد عاملة وعاطل

حشيش وسلاح وترامادول.. حكم رادع من الجنايات لديلر المطرية


وجاء في أمر إحالة القضية التي تحمل رقم 297 لسنة 2024 جنايات قسم الجيزة، أن المتهمان "أحمد . م" 44 سنة،عاطل، و"إبراهيم . م" 19 سنة، عاطل، شرعا في قتل محمد مصطفى ، عمدا مع سبق الإصرار، بأن عقدا العزم وبيتاالنية على قتله وأعدا لهذا الغرض سلاحين ابيضين، وما أن ظفر به المتهم الثانى حتى كال له بطعنة بظهره قادا منذلك غزهاق روحه إلا أنه خاب إثر جريمتهما لسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو مدراكة المجنى عليه بالعلاج.


وقال محمد مصطفى،19 سنة، حلاق، أمام هيئة المحكمة، أنه على إثر مشادة كلامية ثارت بينه وبين المتهم الأول قام الأخير باشهار سلاح ابيض في مواجهته والتعدى عليه بالأيدى وشل مقاومته وسدد له طعنه بظهره وفراهاربين.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الكيلو بـ35 جنيها| الحكومة تعلن انتهاء أزمة السكر رسميًا بـ300 ألف طن

1000 جنيه| تراجع أسعار الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة بسبب الدولار

أنهى حياته بعد صلاة الفجر| مُحفِظ قرآن يتخلص من نفسه بسوهاج.. ماذا قال في رسالته الأخيرة؟

اختلس 3 ملايين جنيه .. إحالة العضو المنتدب لشركة عالمية للمحاكمة (خاص)

50 جنيها| مفاجأة في أسعار الدواجن بعد التراجع.. وهذا ثمن كرتونة البيض

مفاجأة بشأن أسعار الذهب بعد عيد الفطر المبارك.. خبير يوضح

5 قرارات عاجلة بشأن امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 الآن .. تفاصيل رسمية

شكوى تحرش وتزوير.. النيابة تكشف عن أقوال شركة أوبر في جريمة خطف حبيبة الشماع

موضوعات متعلقة

15 سنة| القصة الكاملة لسرقة مهندس بالإكراه على يد عاملة وعاطل

حشيش وسلاح وترامادول.. حكم رادع من الجنايات لديلر المطرية

بسبب الحشيش.. المشدد 6 سنوات لديلر الجيزة

خدها غرفة نومه| تفاصيل مرعبة في واقعة المتهم بالتعدي على ابنة شقيقه

بينهم 3 فتيات|قرار عاجل بشأن المتهمين بخطف شاب وسرقته بالإكراه.. ما القصة؟

نظر الاستئناف على الحكم بحبس مدير حملة أحمد الطنطاوي 26 مارس

ضيعت شبابها.. إحالة متهمة بقـ.تل رضيعة في أكتوبر للمفتي.. ما القصة؟

حكم رادع لعاطل الساحل في انتحال صفة ضابط شرطة

ترشيحاتنا

الهلال الأحمر الفلسطيني: الاحتلال أجبر العاملين والجرحى بمستشفى الأمل بخانيونس على إخلائه

بعد انخفاض الأسعار.. التجار ملزمون بوضع 10 بيانات على السلع بأمر القانون

أيلون ماسك يحاول استعادة البصر للمكفوفين بطريقة مبتكرة.. اعرف الحكاية

مدرب مصر السابق يكشف عن سبب مغادرة حجازي معسكر المنتخب

قرار نهائي من النقض ضد البلوجر مودة الأدهم

حبيبة الشماع.. تحديد موعد أولى جلسات محاكمة سائق أوبر الشروق


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعره خيالي| تكلفة فستان مي عمر في عقد قران ريم سامي

من العريش والأردن| مصر تواصل تنفيذ الإسقاط الجوي اليومي للمساعدات الإنسانية على شمال غزة

بكوب سميد.. طريقة عمل البسبوسة الاقتصادية بدون زبادي وبيض

بسبب تحريف آياته.. القصة الكاملة وراء إنشاء إذاعة القرآن الكريم

فيديو

من العريش والأردن| مصر تواصل تنفيذ الإسقاط الجوي اليومي للمساعدات الإنسانية على شمال غزة

هشمت السيارات .. آثار سقوط الثلوج على مدينة شقراء السعودية

محمود الحديني يكشف حقيقة اعتزاله وكواليس عودته في مسلسل سر إلهي.. خاص

هل تصرف الحكومة مكافأة شهر للموظفين في عيد الفطر؟.. اعرف الإجابة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هجوم موسكو المروع .. تساؤلات وشكوك

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: سبوبة أولادنا

هند عصام

هند عصام تكتب: ملكة أطعمها اليمام

محمد مدني

محمد مدني يكتب: التسوق الإلكتروني.. اشتري وأنت مغمض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: المساواة بالعبء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: التبرعات الخيرية في رمضان .. لمن ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأمومة نعمة أم غريزة ؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ