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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بعد قليل.. استئناف المتهمين بسرقة شقة ميرهان حسين على حكم حبسهم| تفاصيل

صدى البلد

بعد قليل.. تنظر محكمة مستأنف القاهرة، جلسة استئناف محاكمة المتهمين بسرقة مجوهرات ومقتنيات من شقة ميرهان حسين، على حكم حبسهم.

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وطالب دفاع المتهمين فى واقعة سرقة شقة الفنانة ميرهان حسين، بالتحقيق مع مأمور الضبط القضائي لاحتجازه المتهمين دون وجه حق، ودفع بعدم وجود شاهد إثبات واحد يؤكد صحة الواقعة، وبطلان أمر الضبط والإحضار لصدوره بعد القبض على المتهمين، كما دفع بتناقض أقوال المجني عليه «والد الفنانة» بمحضر الشرطة وما ورد على لسانه فى تحقيقات النيابة العامة، وشيوع الاتهام.

وقال والد ميرهان حسين خلال التحقيقات إن ما حدث تحديدا أنه مقيم في قطعة 7175 منطقة س بالمقطم ويمتلك شقة في الدور الثاني وكان قد تواصل مع مقاول؛ فأرسل له 3 عمال لتركيب سيراميك في الشقة، وأن الشقة خاصة بابنته ميرهان حسين وابنه يقطن في الدور الأرضي وكانوا سيقومون بتركيب سيراميك لها.

وتابع والد ميرهان حسين خلال التحقيقات، كان مفروض يركبوا سيراميك بدل السيراميك اللي راكب والكلام ده كان يوم ٢٠٢٤/٢/٧ وابتدوا شغل وكنت مخليهم يباتوا عشان يبقوا في الشغل وكنت سايب مفتاح الباب مع البواب عشان يفتحلهم هما الثلاثة لو خرجوا ويوم ٢٠٢٤/٢/١٥ سافرت دبي ولما رجعت يوم 17 فبراير۱۱،۳۰ مساءً وروحت بيتي لقيت ابني اللي ساكن في الدور الأرضي بيقولي إن في جزمة اتسرقت من عنده.

وأضاف والد ميرهان حسين: ابني قالي إن مفيش حد دخل أو خرج من الشقة غير التلات عمال اللي اسمهم أحمد أ س ومحمد م م وجمال أ ا وساعتها طلعت الشقة اللي في الدور الثاني علشان اتأكد الحاجة اللي في الشقة اللي هما كانوا بيناموا فيها لحد ما خلصوا تركيب سيراميك بشقة ابني في الدور الأرضي وتركيب سيراميك الشقة دي نفسها ولما دخلت لقيت بنتي بتقولي أن في 4 ساعات و ۸ خواتم و حلق و ٢ كوليه وسلسلة فيها جنيه دهب و ۲ غویشة دهب وحقيبة جواها متعلقات شخصية وأحذية والثلاث عمال كانوا خلصوا شغل وسافروا وبعدها وكلمتهم هما الثلاثة قولتلهم تعالولي ولما جم بلغت الشرطة.

وجاء في محضر الشرطة الخاص بسرقة شقة ميرهان حسين، « بشأن ما تبلغ لقسم المقطم من المدعو حسين محمد حسین بسيونی ۷۰ سنة مهندس مدنی حر ومقيم قطعة رقم ٧١٧٥، المقطم باكتشافه سرقة بعض المشغولات الأخرى العامة بابنته من داخل مسكنها تحت التشطيب بالطابق الثاني بذات العقار سكنه تم استصدار إذن النيابة العامة بضبط وإحضار كل من المتهم احمد ا س ع والمقيم كفر الشيخ سليم مركز طنطا الغربية والمتهم م م م ا والمقيم كفر الشيخ سليم مركز طنطا الغربية.

وتم إعداد عدة أكمنة ثابتة ومتحركة أسفرت عن ضبطهم وتبين أن الأول يدعي احمد ا ع ٢٦ سنه مبلط ومقيم مركز طنطا الغربية، والثاني محمد م م أ 16 سنه مبلط ومقيم مركز طنطا الغربيه، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة وقاموا بإخفاء المسروقات لدي صديق الأول ويدعي محمود م ا علي 24 سنة كهربائي ومقيم كفر الشيخ سليم مركز طنطا الغربية عميل سيئ النية.

وتم ضبط المتهم الثالث بواقعة سرقة ميرهان حسين وبحوزته المسروقات وهي عبارة عن عدد 4 ساعات مختلفة الأشكال والماركات، وعدد 8 خاتم ذهب، وعدد 2 حلق ذهب، وعدد ۲ کولیه، وعدد 1 سلسله ذهب وعدد ۲ غویشه، والمضبوطات والعودة لديوان القسم، وكذا حقيبة بداخلها بعض المتعلقات والأدوات الشخصية والأحذية الخاصة بالمبلغ وعليه تم التحفظ على المتهمين.

وتم استدعاء المبلغ حسين محمد حسین بسیونی وبعرض بعض المضبوطات عليه تعرف عليها وقرر أنها المبلغ بسرقتها في المحضر وتم أخذ التعهد عليه بالتوجه للنيابة وتم تحريز المشغولات الذهبية.

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