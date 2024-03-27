الكرواتي لوكا مودريتش يحصد جائزة أفضل لاعب بمباراة نهائي كأس عاصمة مصر

حصل الكرواتي لوكا مودريتش على جائزة أفضل لاعب في مباراة مصر وكرواتيا التي أقيمت بينهما في نهائي كأس عاصمة مصر.

وخسر منتخب مصر أمام ضيفه كرواتيا بنتيجة 2-4، في المباراة التي أقيمت مساء أمس الثلاثاء بإستاد مصر بالعاصمة الإدارية في نهائي بطولة كأس عاصمة مصر.

وافتتح رامي ربيعة التسجيل للفراعنة في الدقيقة 6، وأدرك نيكولا فلاشيتش التعادل لكرواتيا في الدقيقة 21.

وفي الشوط الثاني، سجل برونو بيتكوفيتش الهدف الثاني لكرواتيا في الدقيقة 57، قبل أن يضيف اندري كراماريتش الهدف الثالث في الدقيقة 78، وأحرز لوفرو ماير الهدف الرابع في الدقيقة 87.

وسجّل محمد عبدالمنعم الهدف الثاني لمنتخب مصر في الدقيقة 94.

وتوج منتخب كرواتيا ببطولة كأس عاصمة مصر بعد الفوز على الفراعنة بنتيجة 4-2.