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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لسرعة تسجيل حالات الطوارئ|برلماني يطالب «الصحة» بإنشاء نظام آلي خاص بكفر الشيخ

النائب محمد داود
النائب محمد داود

تقدّم الكاتب الصحفي محمد عبد العليم داود، عضو مجلس النواب بمحافظة كفر الشيخ، بطلب إلى الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، بسبب الصعوبات الكبيرة التي يواجهها مرضى العناية وأطفال الحضانات في محافظة كفر الشيخ عند التسجيل في منظومة الطوارئ عبر الخط الساخن 137.

وأشار داود إلى أن المشكلة تكمن في عدم وجود نظام آلي خاص بمحافظة كفر الشيخ، لأن  المحافظة تابعة لنظام طوارئ البحيرة. ونتيجة لذلك، قد تستغرق عملية التسجيل أكثر من ثلاث أيام بسبب تجاهل طوارئ البحيرة وتأخيرهم في تسجيل حالات كفر الشيخ.

وقال داود، تعاني بعض الحالات من نقلها إلى مستشفيات بعيدة مثل مستشفى وادي النطرون أو غرب النوبارية، على الرغم من وجود بدائل أقرب في محافظة كفر الشيخ، ونتيجة لهذه المشكلة، يضطر بعض الأهالي إلى رفض نقل مرضاهم، مما يعرضهم لخطر تدهور حالتهم الصحية.

وطالب النائب محمد داود، بإنشاء نظام آلي خاص بمحافظة كفر الشيخ يتبع الإدارة المركزية للرعاية الحرجة، وندعو طوارئ البحيرة إلى تسريع تسجيل حالات كفر الشيخ ومراعاة البعد المكاني عند تحويل المرضى إلى مستشفيات أخرى.

الخط الساخن 137 الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار بمحافظة كفر الشيخ

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