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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أهمية العلاقات مع واشنطن.. جالانت يكشف تفاصيل مباحثاته في أمريكا

يوآف جالانت
يوآف جالانت

أعلن وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي يوآف جالانت، أنه أكد مع المسئولين الأمريكيين على أهمية العلاقات الأمريكية الإسرائيلية والحفاظ على التفوق العسكري النوعي لإسرائيل في المنطقة، بما في ذلك قدراتها الجوية.

وأضاف جالانت خلال زيارته لواشنطن أنه يجب بناء بديل محلي لحماس في غزة، لافتًا إلى ضرورة الحفاظ على تفوق إسرائيل العسكري خاصة الجوي.

وحسب صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية، كان جالانت يتحدث للصحفيين خلال اليوم الثاني من اجتماعاته مع كبار المسؤولين الأمريكيين في واشنطن في وقت تدهورت فيه العلاقات في زمن الحرب بين الرئيس جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى مستوى منخفض جديد.

وأكد جالانت في وقت سابق، أنه بحث مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مواصلة العمل العسكري لتفكيك حماس والإجراءات التي من شأنها انهيار حكمها، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وذكر أنه أكد لبلينكن أن إسرائيل لن توقف القتال في غزة حتى تعيد جميع المختطفين.

يأتي هذا استمرارا لما أكّده جالانت الاثنين أنّ بلاده لا يمكنها وقف حربها على قطاع غزة، بينما لا يزال هناك رهائن هناك.

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