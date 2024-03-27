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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حسام حسن يكشف سبب استبعاد مصطفى شوبير من قائمة المنتخب أمام كرواتيا

مصطفى شوبير
مصطفى شوبير

كشف حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، سبب استبعاد حارس مرمى الأهلي مصطفى شوبير، خلال بطولة كأس عاصمة مصر، والتي انتهت بخسارة المنتخب الوطني أمام كرواتيا برباعية مقابل هدفين على ستاد مصر بحضور عدد جماهيري كبير.

وقال حسام حسن خلال حديثه بقناة أون تايم سبورتس: «تواجد مصطفى شوبير في قائمة منتخب مصر من أجل التعلم، وبكل تأكيد الفترات القادمة سيتواجد معنا والأربعة حراس اللي كانوا موجودين يستطيعون حراسة مرمى المنتخب الوطني في مباريات البطولة».

وخسر منتخب مصر أمام ضيفه كرواتيا بنتيجة 4-2، في المباراة التي أقيمت مساء أمس باستاد مصر بالعاصمة الإدارية في نهائي بطولة كأس عاصمة مصر.


وافتتح رامي ربيعة التسجيل للفراعنة في الدقيقة 6، وأدرك نيكولا فلاشيتش التعادل لكرواتيا في الدقيقة 21.

وفي الشوط الثاني، سجل برونو بيتكوفيتش الهدف الثاني لكرواتيا في الدقيقة 57، قبل أن يضيف اندري كراماريتش الهدف الثالث في الدقيقة 78، وأحرز لوفرو ماير الهدف الرابع في الدقيقة 87.

وسجّل محمد عبدالمنعم الهدف الثاني لمنتخب مصر في الدقيقة 94.

وتوج منتخب كرواتيا ببطولة كأس عاصمة مصر بعد الفوز على الفراعنة بنتيجة 4-2.

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