رئيس صربيا يتحدث عن تهديد وشيك لبلاده قريبًا.. تفاصيل

أعلن الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، أن بلاده ستواجه في المستقبل القريب تهديدا لمصالحها القومية.

وأضاف فوتشيش عبر حسابه على “انستجرام”: “يصعب علي في الوقت الحالي، القول ما هي الأخبار التي تلقيناها خلال الـ 48 ساعة الأخيرة. إنها تهدد بشكل مباشر المصالح الوطنية الحيوية لصربيا وجمهورية صرب البوسنة. وفي الأيام المقبلة”.

ولفت "سأبلغ شعب صربيا بجميع التحديات التي تنتظره. الأمر سيكون أصعب من أي وقت مضى".

ولم يقدم فوتشيتش أية التفاصيل، ولم يوضح بالضبط ما الذي يشكل خطرا على صربيا.

من جانبها، تعتقد محطة الإذاعة البوسنية “Radio Sarajevo”، أن فوتشيتش ربما كان يتحدث عن القرار الذي اتخذه الممثل الأعلى في البوسنة والهرسك، كريستيان شميدت، بتعديل التشريع الانتخابي في البوسنة والهرسك.

وبحسب رواية أخرى للصحفيين، ربما كان فوتشيتش قد تلقى معلومات تتعلق بانضمام كوسوفو إلى مجلس أوروبا.