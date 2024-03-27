مصرع وإصابة 12 عامل في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالشرقية

لقي شخص مصرعه فيما أصيب 11 أخرين بكدمات وكسور باماكن متفرقة بأنحاء الجسد إثر وقوع حادث إنقلاب سيارة ربع نقل محملة بعدد من العمال بطريق بلبيس العاشر وتم نقل المصابين الي مستشفي جامعة العاشر وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمه لهم ونقل الجثة والتحفظ عليها بثلاجة حفظ الموتي بالمستشفي تحت تصرف النيابة العامة وجاري تحرير محضر بالواقعة.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفي جامعة العاشر من رمضان يفيد إستقبال 11 شخص مصابين بكدمات وسحجات وكسور باماكن متفرقة بالجسد وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم كما تم إستقبال جثة لشخص وتم التحف عليها بثلاجة حفظ الموتي.

وبالإنتقال والفحص تبين وقوع حادث إنقلاب سيارة ربع نقل محملة بعدد من العمال بطريق بلبيس العاشر وتم نقل المصابين الي مستشفي جامعة العاشر وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمه لهم ونقل الجثة والتحفظ عليها بثلاجة حفظ الموتي بالمستشفي تحت تصرف النيابة العامة وجاري تحرير محضر بالواقعة.