الأمن يضبط مروجي المكملات الغذائية مجهولة المصدر عبر فيسبوك

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم جرائم الغش التجارى.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمره مساعد وزير الداخلية قيام (سيدتين ، مالك شركة للمكملات الغذائية ومستحضرات التجميل) بالاتجار فى كبسولات التخسيس والمكملات الغذائية مجهولة المصدر وترويجها عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك".

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم.. وبحوزتهم (٦٠ ألف كبسولة طبية معبأة بمواد مجهولة المصدر - ٤٠ ألف كبسولة فارغة - 10 كيلو جرام خليط من الأعشاب تستخدم فـى ملئ الكبسولات - 30 ألف عبوة بلاستيكية بداخلها كبسولات تستخدم فى علاج السمنة - 8 براميل تحوى مواد خام - 138كيس لمواد مختلفة مجهولة المصدر - جهاز لخلط المواد الكيميائية والأعشاب).

وإعترف مالك الشركة بقيامه بخلط المواد الخام بمكونات عشبية وإعادة تغليفها ووضع ملصقات عليها وطرحها بالأسواق على جمهور المستهلكين.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.