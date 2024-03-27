مجلس الحرب الصهيوني يجتمع اليوم لبحث تطورات صفقة تبادل الأسرى

يعقد مجلس وزراء الحرب الصهيوني اجتماعا اليوم لبحث التطورات المتعلقة بمفاوضات إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدي المقاومة الفلسطينية بقطاع غزة.

وذكرت صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية أنه من المقرر أن يجتمع مجلس وزراء الحرب مساء اليوم الأربعاء لبحث المفاوضات الخاصة بإطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس بعد عودة الوفد الإسرائيلي من محادثات أجريت في قطر عقب رفض حماس الاقتراح الذي قدمه الوسطاء القطريون والمصريون.



وسبق وقالت حماس يوم الاثنين الماضي إنها أبلغت الوسطاء بأن الحركة ستلتزم بموقفها الأصلي بشأن التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار، والذي يتضمن انسحاب القوات الإسرائيلية من غزة، وعودة النازحين الفلسطينيين، وتبادل "حقيقي" للرهائن بالأسرى.