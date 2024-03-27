إحالة أوراق نجار تخلص من زوجته وأبنائه في الدقهلية للمفتي

قررت جنايات المنصورة بمحافظة الدقهلية، الدائرة الثامنة، إحالة أوراق شخص إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في قرار إعدامه، وحددت جلسة دور الانعقاد فى مايو المقبل للنطق بالحكم وذلك لإدانته بالتخلص من زوجته وأبنائه بخنقهم بإحدى قرى مركز السنبلاوين، بسبب رفض الزوجة معاشرته حسب أقواله.

صدر القرار برئاسة المستشار ياسر بدوى إبراهيم سنجاب، رئيس الدائرة، والمستشار محمد حسن السيد عاشور، والمستشار محمد صلاح حسن البرعي، والمستشار مصطفى محمود محمد، في القضية رقم 1219 لسنة 2024 جنايات مركز السنبلاوين.

وكان المستشار عبدالرحمن الشهاوي، المحامي العام لنيابة جنوب المنصورة الكلية، قد أحال "بهاء.م.أ"،34 عاما، الى محكمة الجنايات المختصة لأنه في يوم 13/1/2024 بدائرة مركز السنبلاوين محافظة الدقهلية، قتل المجني عليها "سارة عادل رمضان هلال،والطفلين "منى ، وإسلام محمود"، عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتلهم وأعد لذلك الغرض أداة "قفاز" وما أن ظفر بهم حتى أحكم قبضته على عنقهم فأحدث اصابتهم الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التى أودت بحياتهم على النحو المبين بالتحقيقات.

وشهد عادل رمضان متولي، نجار موبيليا ومقيم عزبة السرسي مركز السنبلاوين،في تحقيقات النيابة العامة، بأنه على إثر خلافات زوجية بين نجلته المجني عليها والمتهم كان الأخير دائم التعدي عليها بالضرب فيما حضر إليه المتهم وأنبأه انه بالطرق على باب مسكنه لم يجيب أحد فتوجه برفقته فأبصر المجني عليهم بداخله في حالة إعياء وتم نقلهم الى المستشفى حيث نشبت مشادة بين نجلته والمتهم قبيل وفاتها وأعزي قصد المتهم من التعدي على المجني عليهم إزهاق روحهم وانبأه الطبيب داخل المستشفى ان الوفاة نتجت عن اسفكاسيا الخنق.