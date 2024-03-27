عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أشرف صبحي يكشف حقيقة إقامة نهائي كأس مصر في السعودية لمدة 3 سنوات

صدى البلد

كشف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة حقيقة إقامة نهائي كأس مصر في السعودية لمدة 3 سنوات.

وقال أشرف صبحي، خلال تصريحاته عبر برنامج الوش الثاني مع الإعلامي أحمد شوبير، إن تجربة إقامة نهائي كأس مصر في السعودية نجحت بشكل كبير بالإضافة إلى أنها كانت السبب في الترويج للرياضة المصرية.

ونفي وزير الشباب والرياضة إقامة نهائي كأس مصر في السعودية لمدة 3 سنوات، وأكد أن هذا الأمر متروك لوقته.

وفي سياق آخر، قال الدكتور محمود حسين ، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن الدولة المصرية حققت طفرة غير مسبوقة علي مستوي المنشآت الرياضية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو ما يجعل مصر قادرة علي استضافة أي بطولة عالمية.

واكد رئيس لجنة الشباب، في بيان صحفي اليوم، أن ما شاهده في استاد مصر أمس خلال متابعته مباراة مصر وكرواتيا ، يؤكد عظمة الدولة المصرية وقدرتها على تشييد أعظم المنشآت واستضافة أكبر البطولات، قائلا: "استاد مصر صرح رياضي عالمي".

وأشاد رئيس لجنة الشباب بالحضور الجماهيري الكبير، ومشاركته الكبيرة  حيث امتلأت المدرجات عن أخرها، ونسي الجميع انتماءه لناديه ورفع الجمهور شعار مصر فوق الجميع ، وهو ما يعكس عظمة الشعب المصري والتفافه حوله وطنه، مشيرا إلي أن الحضور الجماهيري فاق التوقعات.

وأكد أن ما تحقق على أرض الواقع في السنوات الماضية بالرياضة المصرية وخلال عصر الرئيس السيسي، جدير بالتقدير والاحترام، لأننا أمام إنجازات ضخمة سوف تظل عالقة في أذهان المصريين، لسنوات طويلة تتمثل في وجود بنية رياضية غير مسبوقة.

وأوضح أن مصر أثبتت بفضل الاهتمام غير المسبوق من القيادة السياسية بالرياضة المصرية قدرتها على استضافة كبري البطولات وأصبحت مصر قبلة لأي بطولة عالمية وقادرة على تنظيم أي حدث رياضي.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة 500 جنيه بمناسبة عيد الفطر 2024.. ما موعد صرفها ومن المستحقين

حادثة مفجعة.. تصادم سيارة بتريلا ووفاة 9 أشخاص|صور

بشرى ومفاجأة من الحكومة لمواليد الثمانينيات.. قصة المعاش المبكر| تفاصيل

تراجع أسعار السلع 30% بعد 48 ساعة بتنسيق حكومي.. تعرف على القائمة الجديدة

ألفاظ وعلاقات خارجة.. مفاجآت في تحقيقات النيابة بشأن قضية فتاة الشروق

مفيش مشكلة.. ملك أحمد زاهر تدافع عن شقيقتها بعد الهجوم عليها

تدمير واجهات المنازل| شاهد عيان يروي تفاصيل حريق محطة الصرف الصحي بالمرج

قرار عاجل من الحكومة بعودة تصدير البصل.. هل ترتفع الأسعار من جديد؟

ترشيحاتنا

أشرف صبحي يكشف حقيقة إقامة نهائي كأس مصر في السعودية لمدة 3 سنوات

أول ظهور لـ ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي معا بعد الطلاق |شاهد

هل يجوز تأخير زكاة الفطر إلى غروب شمس يوم العيد؟..اعرف الرأي الشرعي

لا تلبي مصالحنا.. تحذير خطير من روسيا للغرب بالانسحاب من الاتفاقيات الدولية

أحمد عمر هاشم يكشف سبب تسمية غزوة بدر بـ«يوم الفرقان».. فيديو

مفتي الجمهورية: التخطيط المدروس في معركة بدر يعطي دروسًا مجيدة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إيحاءات واغتصاب ورقص| مسلسل العتاولة يثير الجدل.. ماذا حدث؟

لن تصدق.. قلة الحركة تصيبك بمرض خطير

بالحجاب.. ناهد السباعي تثير ضجة بظهورها| شاهد

ياسر جلال: "جودر" به كل المقومات الفنية..وجرافيك المسلسل مرهق واستغرق وقتا طويلا|حوار

فيديو

شبه فريد شوقي.. العوضي: أفتخر إنهم شايفين فيا حاجة من النجوم الكبار

أسماء جلال قالتها لحماتها| يعني إيه حيزبونة ؟

أسرع حكم بالإيقاف.. تطورات أزمة إعلان دقوا الشماسي

مفيش مشكلة.. ملك أحمد زاهر تدافع عن شقيقتها بعد الهجوم عليها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الطفل محور التنمية البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: المذيعة التي شغلت مصلحة البريد !

محمد عسكر

د. محمد عسكر بكتب: الإنسان الهجين … إنسان النصف آلة

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: إيران والنيجر.. اتفاق منافع من أجل اليورانيوم

منال الشرقاوي تكتب: صاحب مفتاح الشقة

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هجوم موسكو المروع .. تساؤلات وشكوك

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: سبوبة أولادنا

اﻟﻤﺰﻳﺪ