عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مليحة الحلقة 2 .. الجد يكشف لحفيده فكرة هرتزل

صدى البلد

عرضت اليوم الحلقة الثانية من مسلسل “مليحة” بطولة الفنان دياب.

وفيما يلى نستعرض أبرز الأحداث:

خلال حديث الجد سامي مغاورى مع حفيده، استكمل شرحه حول بداية الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين.

 

و أخبره أن هرتزل، الذي دعا إلى إقامة دولة إسرائيل على أرض فلسطين، مات في عام 1904.

 

وواصل سامي قائلاً: "أحد التلاميذ لهرتزل كان حاييم وايزمان، الذي ساعد الإنجليز في تطوير المتفجرات أثناء الحرب العالمية الأولى، وكان ينتمي للحركة الصهيونية، وجمع وايزمان بين كبار اليهود وأصحاب المال والسلطة لتحويل فكرة هرتزل إلى حقيقة. 

ومن أجل تحقيق ذلك، كانوا بحاجة إلى قوة عظمى لحمايتها.

وبدأ اليهود بالتأثير على حكومة بريطانيا، التي كانت تُعتبر أكبر قوة في العالم، لمساعدتهم في تحقيق أهدافهم".

وتدور أحداث العمل حول أسرة من أصل فلسطيني تعيش في السلوم، ولكن بعد أحداث ليبيا تضطر للعودة مرة أخرى لـ غزة ولكن عن طريق مصر، وتواجه من خلاله العديد من الصعوبات.


آخر أعمال دياب

شارك دياب مؤخرًا في مسلسل “تحت الوصاية”، الذي عرض في الموسم الرمضاني الماضي، وحقق نجاحًا كبيرًا من خلال مشاركته في بطولة منى زكي، تأليف خالد دياب وإخراج محمد شاكر خضير.

وشارك في العمل رشدي الشامي، مها نصار، خالد كمال، محمد عبدالعظيم، أحمد خالد صالح، أحمد عبدالحميد، نهى عابدين.

الحرب العالمية الأولى دياب أبطال مسلسل مليحة مسلسل مليحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة 500 جنيه بمناسبة عيد الفطر 2024.. ما موعد صرفها ومن المستحقين

حادثة .. تصادم سيارة بتريلا ووفاة 9 أشخاص|صور

أول ظهور لـ ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي معا بعد الطلاق |شاهد

بشرى ومفاجأة من الحكومة لمواليد الثمانينات.. قصة المعاش المبكر| تفاصيل

تراجع أسعار السلع 30% بعد 48 ساعة بتنسيق حكومي.. تعرف على القائمة الجديدة

دوره انتهى مع منتخب مصر .. منشور مثير من مهيب عبد الهادي

مفيش مشكلة.. ملك أحمد زاهر تدافع عن شقيقتها بعد الهجوم عليها

ألفاظ وعلاقات خارجة.. مفاجآت في تحقيقات النيابة بشأن قضية فتاة الشروق

ترشيحاتنا

رئيسة وزراء لاتفيا: حلف الناتو ليس مستعدا لإرسال قوات عسكرية إلى أوكرانيا

الاتحاد الفلسطيني يعلن موافقة فيفا على أحقية وسام أبو علي بتمثيل منتخب بلاده

علاء مرسي: أنا أكثر شخص أذى نفسه.. وممكن أخسر الفن عشان كرامتي

فى أول ظهور له .. تريزيجيه يوجه رسالة للجماهير بعد خسارة كأس عاصمة مصر

برنامج حياة كريمة يقدم جائزة مالية لدار تحفيظ قرآن كريم

بـ استفتاء جماهيري .. اختيار قطع شهر مارس لتأريخها بـ متاحف الآثار


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيف تهرب إذا غرقت سيارتك تحت الماء؟

أسود جلد.. جوري بكر تستعرض أناقتها في أحدث ظهور

مصر تواصل أعمال الإسقاط الجوى للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال قطاع غزة

فستان جريء.. آيتن عامر تستعرض رشاقتها | شاهد

فيديو

مصر تواصل أعمال الإسقاط الجوى للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال قطاع غزة

أمك مش زعلانة عليك؟ بسمة وهبة تحرج نزار الفارس بهذا السؤال.. ما القصة؟

شبه فريد شوقي.. العوضي: أفتخر إنهم شايفين فيا حاجة من النجوم الكبار

أسماء جلال قالتها لحماتها| يعني إيه حيزبونة ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الطفل محور التنمية البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: المذيعة التي شغلت مصلحة البريد !

محمد عسكر

د. محمد عسكر بكتب: الإنسان الهجين … إنسان النصف آلة

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: إيران والنيجر.. اتفاق منافع من أجل اليورانيوم

منال الشرقاوي تكتب: صاحب مفتاح الشقة

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هجوم موسكو المروع .. تساؤلات وشكوك

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: سبوبة أولادنا

اﻟﻤﺰﻳﺪ