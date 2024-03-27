مليحة الحلقة 2 .. الجد يكشف لحفيده فكرة هرتزل

عرضت اليوم الحلقة الثانية من مسلسل “مليحة” بطولة الفنان دياب.

وفيما يلى نستعرض أبرز الأحداث:

خلال حديث الجد سامي مغاورى مع حفيده، استكمل شرحه حول بداية الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين.

و أخبره أن هرتزل، الذي دعا إلى إقامة دولة إسرائيل على أرض فلسطين، مات في عام 1904.

وواصل سامي قائلاً: "أحد التلاميذ لهرتزل كان حاييم وايزمان، الذي ساعد الإنجليز في تطوير المتفجرات أثناء الحرب العالمية الأولى، وكان ينتمي للحركة الصهيونية، وجمع وايزمان بين كبار اليهود وأصحاب المال والسلطة لتحويل فكرة هرتزل إلى حقيقة.

ومن أجل تحقيق ذلك، كانوا بحاجة إلى قوة عظمى لحمايتها.

وبدأ اليهود بالتأثير على حكومة بريطانيا، التي كانت تُعتبر أكبر قوة في العالم، لمساعدتهم في تحقيق أهدافهم".

وتدور أحداث العمل حول أسرة من أصل فلسطيني تعيش في السلوم، ولكن بعد أحداث ليبيا تضطر للعودة مرة أخرى لـ غزة ولكن عن طريق مصر، وتواجه من خلاله العديد من الصعوبات.



آخر أعمال دياب

شارك دياب مؤخرًا في مسلسل “تحت الوصاية”، الذي عرض في الموسم الرمضاني الماضي، وحقق نجاحًا كبيرًا من خلال مشاركته في بطولة منى زكي، تأليف خالد دياب وإخراج محمد شاكر خضير.

وشارك في العمل رشدي الشامي، مها نصار، خالد كمال، محمد عبدالعظيم، أحمد خالد صالح، أحمد عبدالحميد، نهى عابدين.