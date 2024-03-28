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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد سالم: لن نرد على المهاترات..والزمالك حصل على قيمة غرامة كهربا بالكامل

صدى البلد

رد أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك على إدعاءات محمود عبد المنعم "كهربا" بقيام نادي الزمالك بالحصول على قيمة الغرامة بالتقسيط، والخاصة بقضية هروبه من القلعة البيضاء.

وقال أحمد سالم في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" على شاشة قناة نادي الزمالك مع أحمد علي: "بداية، فإن قيمة وسياسة نادي الزمالك لا تتناسب أبدًا في الرد على كل المهاترات والتصريحات".


وتابع : "أؤكد أن نادي الزمالك حصل على قيمة الغرامة بالكامل وهو ما أعلنه النادي في بيان رسمي بعد إنهاء الملف، النادي حصل على حكم نهائي بالغرامة بعد الوصول إلى أعلى درجات التقاضي في الاتحاد الدولي الذي أقر رسميًا بحقوق النادي".

وأتم: "الزمالك نادي مؤسسي ويخضع للرقابة وهو ما يعني أنه ليس هناك مجال للتهاون في حقوق النادي المالية لأي جهة، ومجلس الإدارة يعمل على الحفاظ على حقوق النادي"..

كهربا تقسيط غرامة كهربا تسديد غرامة كهربا أحمد سالم

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