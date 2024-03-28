زعلان.. شوبير يكشف تفاصيل مثيرة بشأن أزمة محمد صلاح مع حسام حسن

كشف الإعلامي أحمد شوبير تفاصيل أزمة محمد صلاح مع حسام حسن عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وكتب أحمد شوبير : "صلاح زعلان والوزير تدخل لسد الفجوة".



وعقب المباراة تحدث حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر قائلًا: "مواجهة كرواتيا شهدت غياب ما يقارب من 5 لاعبين أساسيين، مثل زيزو والشناوي وإمام عاشور بسبب الإصابات، وسيختلف أداء المنتخب بعد عودة جميع المصابين وأيضا رمضان صبحي المصاب مع فريقه".

وأضاف حسام حسن "وبخلاف غياب المصابين كان هناك غياب للاعبين كان من المفترض قدومهم".

هل قصد الهجوم على صلاح ؟



وبسبب تجاهل حسام حسن لمحمد صلاح في تصريحه عن الغيابات وعدم ذكر إسمه، وتخصيص التصريح الثاني بالحديث عن لاعبين كان من المفترض قدومهم، تحدث كثيرون عن قصد حسام حسن بالإشارة إلى محمد صلاح دون ذكر اسمه.