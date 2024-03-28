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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تضمنت الكشف على 1476.. قافلة علاجية بمنطقة الدخيلة غربي الإسكندرية

قافلة طبية غربي الإسكندرية
قافلة طبية غربي الإسكندرية

نظمت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية قافلة طبية بمنطقة الدخيلة على مدار يومين بوحدة الدخيلة لطب الاسرة بمنطقة العجمي بالإسكندرية، والتي تبعد ٢٣ كم عن اقرب مستشفي عام ( مستشفي العامريه العام).

يأتي هذا فى إطار مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" وتحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية وتحت إشراف الدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية وادارة الطب العلاجي و ادارة القوافل الطبية بوزارة الصحة و السكان.

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وقد صرحت الدكتورة غادة ندا أن القافلة ضمت ٩ تخصصات ( باطنه - اطفال - اسنان - جراحه - عظام - نساء - تنظيم اسره - جلدية - رمد ) وشارك فيها ٥٩ عضو من أعضاء الفريق الطبي و المعاونين لهم بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية والوحدات التابعة لها ما بين أطباء وتمريض وصيادلة وفنيين وإداريين وعمال.

وأشارت أنه تم خلال القافلة توقيع الكشف الطبى على ١٤٧٦ مريض من أهالي المنطقة وتم صرف العلاج مجانا بالكامل لهم، وتحويل ١٦ حالة إلى المستشفيات التابعة للمديرية لاستكمال الفحوصات أو عمل تدخلات طبية أخرى و استصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة.

و من جانبها قالت الدكتورة رشا فوزي منسقة القوافل العلاجية بالإسكندرية أنه تم خلال القافلة إجراء ٢٧٤ تحليلا طبيا بمعمل الدم بالقافلة و ٦٩ تحليلاً بمعمل الطفيليات و ٦ اشعة سينية علاوة على فحص ٢٠٣ من مرافقى المرضى بغرض الكشف المبكر عن الضغط والسكر، كما قامت القوافل بإجراء التثقيف الصحى لعدد ٤٧٢ مواطن من أهالى المنطقة فى عدد من الموضوعات الصحية.

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