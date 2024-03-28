خبير: إنشاء البنية التحتية لمراكز البيانات باستخدام الذكاء الاصطناعي ضرورة

قال بانكاج شارما، نائب الرئيس التنفيذي لقسم الطاقة المؤمنة وأعمال مراكز البيانات، إن تحسين البنية التحتية لمراكز البيانات وتمهيد الطريق لأحدث التقنيات التي يشهدها مجال الذكاء الاصطناعي وتقنيات التواؤم الرقمي ضرورة.

وأضاف أن هناك شراكة عالمية ستتم في مجال البنية التحتية لمراكز البيانات وأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي من إنفيديا لتقديم أول تصاميم مرجعية لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي التي ستكون متاحة للجمهور لأول مرة.

وتوقع أن تقوم تلك التصميمات بإعادة تعريف المعايير اللازمة لنشر وتشغيل تقنيات الذكاء الاصطناعي داخل مراكز البيانات، ما يشكل علامة فارقة في تطور هذه الصناعة.

ولفت إلى أنه مع انتشار تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات، والحاجة للمزيد من الموارد والتي تتخطى الحوسبة التقليدية، تتزايد الحاجة إلى معالجة البيانات بشكل كبير.

وأوضح أن ظهور الذكاء الاصطناعي أدى إلى حدوث تحولات ملحوظة في تصاميم مراكز البيانات وتشغيلها، حيث يعمل مشغلو مراكز البيانات على بناء وتشغيل مرافق مستقرة تتسم بالكفاءة في توفير الطاقة وقابلية التطور.

وتابع قائلا: “نحن نفتح طريقا لمستقبل الذكاء الاصطناعي في المؤسسات من خلال الدمج بين خبراتنا في حلول مراكز البيانات مع ريادة إنفيديا في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، ونهدف لمساعدة المؤسسات في التغلب على قيود البنية التحتية لمراكز البيانات وتعظيم الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي، ومن خلال تعاون شنايدر إلكتريك مع إنفيديا، نمهد الطريق من أجل خلق مستقبل أكثر كفاءة واستدامة وتطوراً، مدعوم بتقنيات الذكاء الاصطناعي".

من جانبه، قال إيان باك، نائب رئيس هايبرسيكل والحوسبة عالية الأداء: "نقدم تصميمات مرجعية لمراكز البيانات الذكاء الاصطناعي باستخدام تقنيات الجيل القادم من الحوسبة المتسارعة، ما يوفر البنية التحتية اللازمة للمؤسسات لتعظيم الاستفادة من إمكانات الذكاء الاصطناعي، ما يعزز من الابتكار والتحول الرقمي في مختلف الصناعات".