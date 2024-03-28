متحدث الوزراء يبشر بإنخفاض السلع من 15 لـ20% بدءا من اليوم

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن اليوم سيتم البدء فى متابعة إنخفاض أسعار السلع، مشيرا إلى أنه خلال إجتماع رئيس الوزراء مع أصحاب الشركات والمصنعين، تم الإتفاق على البدء بخفض الأسعار ما بين ال15 إلى 20% خلال 48 ساعة.

وأضاف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدي البلد”، تقديم الإعلامية فاتن عبد المعبود، أنه بدأت بعض الشركات بالفعل منذ أمس الإعلان عن خفض منتجاتها بنسبة 15%، وخلال الأيام القليلة المقبلة بعد عيد الفطر مع بدء دورة جديدة من السلع يزداد الخفض إلى 30%.

وتابع المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الجهود التي تقوم بها الحكومة فى توفير السيولة الدولارية والعمل على الإفراج عن السلع من الجمارك المصرية، لافتا إلى أن الإفراج عن تلك السلع يتمثل خفض فى قيمة السلع، حيث أن السلع الموجودة فى الأسواق حاليا أو التي كانت موجودة خلال الفترة الماضية كانت تتراوح فى سعر السوق الموازية للصرف حوالي 72 دولار، والأن وصل إلى حوالي 46 دولار، وبالتالي الخفض الذي يصل إلى حوالي 40% فى سعر الصرف سينعكس على أسعار السلع.