أهمها السكر واللحوم والقمح.. متحدث الوزراء: خفض أسعار هذه السلع بدءا من اليوم

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن مجلس الوزراء لديه الفرق التابعة لهم من البداية ومنذ الإعلان عن تحديد السلع الإستراتيجية منذ أسابيع، مشيرا إلى أن هناك بالفعل مركز للمعلومات ودعم لإتخاذ القرار والعديد من الباحثين الذين يتابعون أسعار السلع فى الأسواق.

وأضاف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدي البلد”، تقديم الإعلامية فاتن عبد المعبود، أن هناك لجان تابعة لوزارة التموين على مستوي كل محافظة أيضا لمتابعة الأسعار، بخلاف اللجنة العليا بوزارة التموين بالقاهرة.

وتابع أن تلك الفرق ستقوم بدءا من اليوم بعرض تقارير على رئيس الوزراء لمدي الإلتزام بخفض أسعار السلع والعمل على تنفيذ كافة القرارات والإتفاقات التي تم التوصل إليها مع أصحاب الشركات والمصانع، لافتا إلى أن أغلب السلع الأساسية سيتم خفضها، حيث أن الإجتماع الخاص برئيس الوزراء كانت تمثل 70% من حجم السوق وكانوا كبار ومصنعي السكر والحبوب والأرز والقمح والطحين والمكرونة والألبان اللحوم والزيوت.