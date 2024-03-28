ارتفاع أسعار النفط مع استيعاب بيانات المخزونات الأمريكية

ارتفعت أسعار النفط بعدما تراجعت لجلستين على التوالي، بفعل الارتفاع المفاجئ لمخزونات النفط الأميركية.

وصرح كبير محللي السلع الأولية لدى إس.إي.بي في مذكرة: نتوقع ارتفاع المخزونات الأميركية بأقل من المعتاد في ظل معاناة سوق النفط العالمية من عجز طفيف، وسط توقعات بأن يدعم ذلك سعر خام برنت في المستقبل.

فيما صرح عضو في مجلس محافظي الفدرالي الأميركي بأن أحدث بيانات للتضخم والتي جاءت مخيبة للآمال تؤكد مبررات البنك لإرجاء الخفض المستهدف للفائدة على المدى القصير، لكنه لم يستبعد خفضها في وقت لاحق من العام.

وسيترقب المستثمرون المؤشرات من اجتماع الأسبوع المقبل للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج لمنظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك وسط مخاوف بشأن الإمدادات بسبب المخاطر الجيوسياسية.

وقال محللون في إيه.إن.زد للأبحاث إنه من غير المرجح أن تجري أوبك+ أي تغييرات في سياسة إنتاج النفط حتى الاجتماع الوزاري الكامل في يونيو حزيران.

هذا وقال محللو JPMorgan إن الأسواق تجتمع على أن خفض كل من الفدرالي الأميركي والبنك المركزي الأوروبي لمعدل الفائدة سيبدأ في يونيو حزيران، إذ تدعم معدلات الفائدة المنخفضة الطلب على النفط.

وعلى صعيد الأسعار، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 0.3% إلى 86.36 دولار للبرميل. كما صعدت عقود الخام الأميركي بنسبة 0.5% مسجلة 81.74 دولار للبرميل.