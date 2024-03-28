كشف ملابسات واقعة مقـ ـتل طالب خلال مشاجرة أمام منزله في الزيتون

كشف رجال الأمن بالقاهرة، ملابسات واقعة مقتل طالب خلال مشاجرة بالزيتون وتحديد وضبط مرتكبى الواقعة .

تبلغ لقسم شرطة الزيتون بمديرية أمن القاهرة من أحد المستشفيات بدائرة القسم بإستقبالها جثة طالب مصاب بجرح طعنى بالجسم إثر ادعاء مشاجرة .

بالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين المتوفى ونجلى خالته، وبين عاطل وبصحبته اثنين من أصدقائه بسبب قيام الطرف الأول باللهو أمام العقار محل سكن الطرف الثانى وإحداث تلفيات بالسيارة خاصته وتعدى أحدهم بالضرب على المتوفى باستخدام آلة حادة.

ونتج عن ذلك إصابة المجنى عليه التى أودت بحياته وتم ضبط طرفى المشاجرة ، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.