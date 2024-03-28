مصرع 3 أشخاص في حادث انقلاب دراجة بخارية بالقليوبية

شهدت قرية طنط الجزيرة التابعة لمركز ومدينة طوخ بالقليوبية حادثا مروعا أسفر عن مصرع 3 شباب إثر انقلاب دراجة نارية، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، والتي أمرت بطلب تحريات المباحث حول الواقعة وتفريغ كاميرات المراقبة لمعرفة ملابسات الحادث.

تلقى اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، إخطاراً من غرفة عمليات النجدة يفيد بورود بلاغ من مستشفي بنها الجامعي، بمصرع 3 شباب في حادث انقلاب دراجة نارية.

وانتقل على الفور المقدم مصطفي دياب رئيس مباحث المركز، وتبين إنقلاب دراحة نارية كان يقودها شاب يدعى "محمد م ش"، وصديقه يدعى "عبد الرحمن ح" فانقلبت بهما الدراجة النارية، وتصادف مرور فتاه تدعى "سمر " مما أدى وفاتها وجرى نقلهم لمستشفي بنها الجامعي وتبين وفاتهم جميعا.

فيما اتشحت القرية بالسواد حزنا علي وفاة الـ 3 شباب مؤكدين أنهم كانوا يتميزوا بالسيرة الطيبة وحسن الخلق.