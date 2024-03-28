برلمانية: زيارة وفد الكونجرس للقاهرة تؤكد دور مصر في استقرار المنطقة

علقت النائبة هناء أنيس رزق الله، عضو مجلس النواب، على زيارة وفد الكونجرس للقاهرة مساء أمس الأربعاء.

ووصفت «عضو مجلس النواب»، بأن زيارة وفد الكونجرس الأمريكي لمصر ولقاءهم مع الرئيس عبد الفتاح السيسي هي رسالة واضحة بأن أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط محطته الأولى هي القاهرة.



وأوضحت هناء أنيس بأن الزيارة تأتي في سياق تغير ملموس في سياسة الولايات المتحدة الأمريكية نحو تبنيها بشكل أكبر لما أسماه بـ«السردية المصرية» التي تنقل بصدق وأمانة وشفافية حقيقة الواقع في الشرق الأوسط بشكل عام وفي غزة بشكل خاص، وهو ما تجلى في امتناع الولايات المتحدة عن استخدام حق الفيتو ضد قرار وقف إطلاق النار من مجلس الأمن بعدما كانت تتزعم المعارضين وفي بعض الأحيان كانت المعترض الوحيد على ذلك القرار.

وأشارت إلى أن ثبات الموقف المصري ورسوخه وانحيازه للحق والحقيقة منذ بداية أحداث السابع من أكتوبر هو موقف تاريخي جعل العالم وليس دول الشرق الأوسط فقط، يراجع موقفه من القضية الفلسطينية.

وفي نفس السياق أشادت بموقف الرئيس السيسي الثابت والقوي في دعم القضية الفلسطينية، مؤكدة أن هذا الموقف يعكس إرادة الشعب المصري بأكمله، منوهة، أن مصر ستظل الحصن الحصين للأمة العربية، وأنها ستواصل لعب دورها الريادي في تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

وشددت على أن مصر ما زالت تتبنى ذلك الموقف رغم الضغوط الدولية والإقليمية، وهو ما تجلى في تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لوفد الكونجرس رفضه كل انتهاكات حقوق الإنسان التي تمارسها إسرائيل ضد قطاع غزة وكذلك دعوته المجتمع الدولي لتحمل مسؤوليته، بالإضافة لتكرار رفضه القاطع لتهجير الفلسطينيين أو تذويب القضية.