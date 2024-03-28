سلطنة عمان: يجب توحيد الصف بين كافة القوى والأطراف الفلسطينية

بحث بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية بسلطنة عمان اليوم مع الدكتور رياض المالكي وزير الخارجية والمغتربين بدولة فلسطين، الأوضاع والمستجدات التي تشهدها الساحة الفلسطينية والظروف المأساوية التي يعيشها قطاع غزة جرّاء الاحتلال اللامشروع لفلسطين والعدوان الغاشم من قبل إسرائيل، جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الوزيران.

وشدد وزير الخارجية العماني على أهمية توحيد الصف وتثبيت التلاحم بين كافة القوى والأطراف الفلسطينية في سبيل مواجهة مختلف التحدّيات وتحقيق المصالح العليا للدولة الفلسطينية المستقلة.

ومن جانبه؛ أعرب وزير الخارجية والمغتربين بدولة فلسطين عن تقدير الجانب الفلسطيني لجهود سلطنة عُمان في دعم القضية والحقوق الفلسطينية في مختلف المحافل واللقاءات السياسية والقانونية بما في ذلك مرافعتها أمام محكمة العدل الدولية، بشأن الممارسات الإسرائيلية المنافية لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.