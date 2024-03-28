السبت.. الأردن تعلن دخول خط الربط الكهربائي مع العراق في الخدمة

أعلنت شركة الكهرباء الوطنية الأردنية أن خط الربط الكهربائي الأردني- العراقي سيدخل الخدمة السبت المقبل.

وبدوره، قال مدير عام الشركة الأردنية المهندس امجد الرواشدة إن الخط سيكون مشتركا بين محطتي الريشة الكهربائية الأردنية ومحطة الرطبة العراقية وعلى جهد 132 كيلو فولت، لتغذية أحمال منطقة الرطبة القريبة من الحدود مع الأردن.

ووقع العراق والأردن في 11 فبراير 2024، في العاصمة عمان، وثيقة لتزويد الجانب العراقي بالطاقة الكهربائية بقدرة 40 ميغا واط في المرحلة الأولى، حيث عد الطرفان العقد إنه كجزء من خطة عربية أشمل للسوق العربية المشتركة للطاقة مستقبلا.

وأعلنت وزارة الكهرباء العراقية عن إكمال تشغيل الخط الكهربائي العراقي الأردني، مؤكدة أن موعد دخول الخط للخدمة سيكون يوم السبت المقبل.

كما سيتم تشغيل خط الربط الكهربائي العراقي الأردني يوم السبت الموافق 30 مارس 2024 حيث سيكون خطأ مشتركًا بين محطتي الريشة الكهربائية الأردنية ومحطة الرطبة العراقية، وعلى جهد 132 كيلو فولت لتغذية أحمال منطقة الرطبة القريبة من الحدود مع الأردن . بترا