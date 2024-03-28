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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا تستخدم حق النقض ضد تجديد مراقبة الأمم المتحدة لبرامج الأسلحة الكورية الشمالية

صدى البلد

أشارت تقارير إلى أن قرار روسيا باستخدام حق النقض ضد التجديد السنوي للجنة المكلفة بمراقبة عقوبات الأمم المتحدة ضد برامج كوريا الشمالية النووية والصاروخية، أثار إدانة البيت الأبيض.

ووفقا لسكاي نيوز البريطانية، ينظر إلى هذه الخطوة، التي وصفها البيت الأبيض بالمتهورة، على أنها تقوض نهج مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في معالجة المخاوف المستمرة المحيطة بأنشطة الأسلحة الكورية الشمالية.

ويأتي الفيتو وسط تصاعد التوترات، مع اتهام الولايات المتحدة مؤخرا لكوريا الشمالية بنقل أسلحة إلى روسيا فيما يتعلق بالصراع في أوكرانيا. ونفت موسكو وبيونغ يانغ هذه الاتهامات، على الرغم من تعهدهما بتعميق العلاقات العسكرية العام الماضي.

وشهد القرار امتناع الصين عن التصويت، بينما صوت الأعضاء الـ13 الباقون في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لصالح تجديد لجنة الخبراء المسؤولة عن مراقبة العقوبات ضد كوريا الشمالية.

ويسلط هذا التطور الضوء على الديناميكيات الجيوسياسية المعقدة المحيطة ببرامج الأسلحة الكورية الشمالية والتحديات التي تواجه التوصل إلى إجماع داخل المجتمع الدولي بشأن معالجتها.

وتعكس إدانة البيت الأبيض المخاوف بشأن تداعيات الفيتو الروسي على جهود كبح الطموحات النووية لكوريا الشمالية والحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة.

ومن المرجح أن يؤدي هذا الوضع إلى تصعيد التوترات بين روسيا والولايات المتحدة وغيرهما من أصحاب المصلحة الرئيسيين المشاركين في قضية برامج الأسلحة الكورية الشمالية.

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