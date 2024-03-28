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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

خلال سباق السيارات.. تأجيل محاكمة متهم بالاصطدام بفتاة

صدى البلد

اجلت محكمة جنايات القاهرة ،  محاكمة متهم بالتسبب في إصابة فتاة بعد صدمها بسيارته في التجمع الخامس، خلال سباق سيارات مع صديق له، لجلسة 30 أبريل.

وأسند أمر الإحالة للمتهم انه قاد سيارته بسرعة جنونية في سباق مع صديقه بالتجمع، ما تسبب في إصابتها بنزيف حاد في المخ وكسور شديدة وفقدان في الوعي.

وفي قضية اخرى، اصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس حكمها بمعاقبة متهم بالحبس مع الشغل سنتين بتهمة قتل مواطن في البساتين.

واوضح أمر الاحالة قيام المتهم "محمود .أ" بقتل عمدا المجني عليه "محمد .ا" من غير سبق اصرار أو ترصد بأن ألقي من شرفة مسكنه أداة مما تستخدم في الأعتداء علي الاشخاص "حجر كبير" فأصابت المجني عليه برأسه فأحدث به الاصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي  والتي أودت بحياته قاصدا من ذلك قتله.

وأضاف أمر الاحالة أن المتهم احرز أداة مما تستخدم في الاعتداء علي الاشخاص "حجر" بغير مسوغ قانوني من الضرورة المهنية.

وكشف مجري التحريات، أن تحرياته السرية دلت علي انه وعلي اثر خلاف بين المتهم وأصحاب مخبز الحرمين لقيامهم بوضع معدات الخبازة في مدخل العقار ملكه وسكنه وتطور الأمر الي مشادة كلامية ومشاجرة علي أثرها صعد المتهم علي أعلي العقار وأخذ في قذف الحجارة علي تنده المحل قاصدا اتلافها فسقط أحد تلك الأحجار علي رأس المجني عليه والذي تصادف وجوده بالمخبز لشراء مخبوزات مما أدي الي حدوث اصابته التي أودت بحياته.

 

 

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