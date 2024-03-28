بـ 100 راجل الحلقة 18.. محمد مهران يهدد زوجته

شهد مسلسل بـ 100 راجل الحلقة 18 تطورات جديدة فى الأحداث، حيث يذهاب «مهران» لزوجته «دودي» وتهديدها أن تحضر له «عبد الله» وتعلم ما علاقته بـ صقر أو سيقتلها لتخبره أنها لن ترى «عبد الله» مرة أخرى ليخبرها أن تجد طريقة للوصول له، ويطلب منها أن لا تخبر أحد أنه جاء لها.

تقابل «لبنى» طليقها «عبد الله» ليخبرها أن عباس لو علم أنها من جعلت سوزي تهرب سيقتلها لتسأله «لبني» عن ماذا يريد ليطلب منها أن تجعل «عباس» يثق في ابنه «علام» ويظل «عباس» في موقف السيارات وأعطاها أموال.

المسلسل تدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق حول امرأة تمر بالعديد من الظروف خلال عملها تحاول تخطيها.

ويشارك في بطولته صلاح عبدالله، سماء إبراهيم، محمود عبدالمغني، محمد القس، هالة فاخر، ومن تأليف محمود حمدان، وإخراج إبرام نشأت.

وتقدم سمية الخشاب ضمن أحداث المسلسل شخصية غالية أبو الدهب وهي شخصية جديدة عليها تماما كما صرحت من قبل متمنية أن ينال المسلسل اعجاب جمهورها.