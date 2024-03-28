صيد العقارب الحلقة 18.. إنقاذ عايدة من حادث السير المدبر

شهدت احداث الحلقة 18 من مسلسل “صيد العقارب” إنقاذ عايدة (غادة عبد الرازق) من قبل الحرس الشخصي الذي قام بنقلها إلى أحد المستشفيات.

وتسببت الحادثة لعائلة آل ضرغام وأخيها في حالة من الذعر والخوف، ولكن بفضل الحماية الإلهية، تم إنقاذها ولم تتعرض لأي إصابات.

أصيب إسماعيل الغول (رياض الخولي) بالغضب من سلوك زوجته سماسم، التي تجسد دورها الفنانة سيمون، بسبب محاولتها قتل عايدة نتيجة تهديدها لها حسن ضرغام (أحمد ماهر).

وتعرض قناة cbc مسلسل صيد العقارب، فى الساعة السابعة والنصف مساءً والإعادة الأولى 2:15 فجرًا والإعادةالثانية 1:45 ظهرًا.

أعربت الفنانة غادة عبد الرازق عن سعادتها البالغة بدورها في مسلسل "سم العقارب" مؤكدة أنه نوع من الأعمالالاجتماعية برائحة الزمن الجميل الذي افتقدناه وأن الاسم مشتق من صيد العقارب كمهنة واستخلاص السم منها ثمإعادة تصديره.

وتابعت قائلة: “أنا كغادة استمتعت بهذا العمل وهو عمل يحمل في طياته ريحة مختلفة شبه شغلي القديم مثل عائلة الحاج متولي”.