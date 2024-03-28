عالم هولندي يحذر من زلزال بقوة 7 ريختر في باكستان

حذر العالم الهولندي فرانك هوغربيتز من التهديد الوشيك بحدوث زلزال كبير في باكستان، تصل قوته المحتملة إلى 7 درجات على مقياس ريختر. ويأتي هذا التحذير في أعقاب سلسلة هزات شهدتها المنطقة تراوحت شدتها بين 5.1 و5.5 على مقياس ريختر.

وفي تغريدة نشرت على موقع X، أكد هوغربيتز على أهمية الاستعداد في مواجهة النشاط الزلزالي المتصاعد. وسلط الضوء على أربعة زلازل معتدلة ضربت باكستان ومنطقة هندو كوش في أفغانستان خلال الأيام التسعة الماضية كمؤشر على تزايد الضغوط التي يمكن أن تبلغ ذروتها بزلزال بقوة 7 ريختر.

أشارت الملاحظات السابقة للعالم الهولندي إلى حدث سماوي نادر يتضمن اقترانات كوكبية، وخاصة محاذاة الشمس والمشتري وأورانوس. وأشار هوغربيتز إلى أن هذا الاقتران، الذي يحدث كل 14 عامًا تقريبًا، يتم تكثيفه هذه المرة من خلال تحالفات إضافية مع عطارد والزهرة والقمر. وحذر من أن هذا التكوين الكوني يمكن أن يؤدي إلى اضطرابات زلزالية كبيرة، قد تصل إلى 8 درجات على مقياس ريختر.

ويؤكد النشاط الزلزالي الأخير في باكستان مدى إلحاح هذه التحذيرات. هز زلزال بقوة 5.7 درجة عدة مدن في إقليم بلوشستان، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار جسيمة.

وبينما تستعد السلطات والمقيمون للأحداث الزلزالية المحتملة، يتم التركيز على تدابير اليقظة والاستعداد للتخفيف من المخاطر وضمان سلامة المجتمعات في المناطق المتضررة.