سيدات الزمالك يتأهل لنهائي دوري الطائرة

تأهل الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك "سيدات"، لنهائي بطولة الدوري الممتاز، وذلك بعد فوزه على سموحة بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس، على صالة "تحيا مصر" بـ6 أكتوبر، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدور نصف النهائي، الذي أقيم بنظام البلاي أوف ( Best of 3).

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي:-

25 - 15

25 - 19

25 - 15

ومن المقرر، أن يلتقي "سيدات طائرة الزمالك"، في نهائي بطولة الدوري، مع الفائز من مواجهة الأهلي وسبورتنج.

ويقود الجهاز الفني لـ"سيدات طائرة الزمالك" كل من: حسام شكري مديراً فنياً، ومحمد أنور مدرباً عاماً، وأشرف عبدالعال مدرباً.