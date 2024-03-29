هشام ماجد: قلت لـ أمير مرتضى منصور أحمد مدبولي كويس والصفقات مبتتعملش كده

علق الفنان هشام ماجد على أقاويل أمير مرتضى منصور على صفقات الزمالك قائلًا: "أمير مرتضى بيهزر واحمد مدبولي انا قلتله كويس، لكن الصفقات مبتتعملش كده، وفي الفترة دي جابوا لاعيبة كويسة، عبدالله السعيد لاعيب كويس وكان ناقص الزمالك، وبحب فتوح وزيزو ومثلوثي".

وقال هشام ماجد، خلال استضافته ببرنامج "أسرار" مع الإعلامية أميرة بدر المذاع على قناة النهار: "نفسي اشوف عبد المنعم في الزمالك ومروان عطية وعلى معلول وإمام عاشور والشناوي، بشجع الزمالك وبحترم الأهلي، وبحب اتفرج على مدحت شلبي ورضا عبدالعال وميدو وشوبير وابراهيم فايق وعبد الجواد، بحب السينما والكورة لكن مبفهمش في السياسة، واكتر حاجة بحبها بناتي وعيلتي، وبعدهم شغلي".