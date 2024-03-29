لاعب سوبر | الأهلي يحسم أولى صفقاته الصيفية

كشف الناقد الرياضي أحمد درويش، عن اقتراب النادي الأهلي، من التعاقد مع إياد العسقلاني، لاعب الإسماعيلي السابق، والمحترف حاليا في رستوف الروسي، وذلك خلال الفترة المقبلة، لدعم صفوف المارد الأحمر.

وكتب أحمد درويش عبر حسابه على فيسبوك "الأهلي يتوصل لاتفاق لضم إياد العسقلاني في الصيف المقبل".

ويجيد إياد العسقلاني اللعب بالقدم اليسرى؛ إذ يشغل مركزي قلب الدفاع والظهير الأيسر، وخاض 9 مباريات مع الإسماعيلي خلال الموسم الجاري، قبل انتقاله لروستوف الروسي، وتمكن من صناعة هدف وحيد.

وأعلن نادي روستوف الروسي، التعاقد مع إياد العسقلاني، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قادما من نادي الإسماعيلي، مقابل 900 ألف دولار.