إطلالة رمضانية.. زوجة نجم الزمالك تخطف الأنظار بأزياء مبهجة

تحرص المذيعة حنين خالد زوجة محمد عواد حارس مرمي نادي الزمالك، على مشاركة متابعيها أحدث إطلالاتها التي تتسم بالاناقة والأنوثة في آن واحد .

وبدت حنين بإطلالة جذابة، مزجت بين الاحتشام والرقي في آن واحد، حيث ارتدت قفطان فضفاض، أما من الناحية الجمالية؛ اعتمدت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الناعمة، واللون الأحمر في الشفاه.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر المقرر لها يوم 31 مارس الجاري في ذهاب دور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية باستاد السلام، على أن تقام مباراة العودة بين الفريقين يوم 7 إبريل المقبل باستاد القاهرة.