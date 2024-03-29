عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بركات: الأهلي يستطيع عبور سيمبا أيا كان تشكيل كولر

صدى البلد

أكد محمد بركات، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق أن الأحمر يستطيع عبور فريق سيمبا التنزاني في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، أيًا كان تشكيل مارسيل كولر، المدير الفني للفريق.


وقال محمد بركات في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "أول مباراة في الأدوار الإقصائية تكون في غاية الأهمية، وفي كأس الكونفدرالية كنا نتمنى أن يواجه الزمالك فريق مودرن فيوتشر في نهائي البطولة وليس الدور ربع النهائي".


وأضاف: "أيًا كان التشكيل الأساسي لمارسيل كولر، الأهلي قادر على الفوز على سيمبا، الأهلي فريق كبير وهو الأفضل فنيًا، مع الاحترام للفريق التنزاني".


وتابع: "الأهلي يستطيع تخطي عقبة سيمبا، فالأحمر هو الأفضل من بين جميع الفرق في الدور ربع النهائي، الفريق الذي ينافسه فقط هو ماميلودي صن داونز".


وأتم محمد بركات تصريحاته قائلًا: "الأهلي فريق كبير وتاريخ كبير ولاعبيه هم الأعلى فنيًا، وإن شاء الله يحقق نتيجة إيجابية تساعده قبل مباراة العودة في إستاد القاهرة".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إلغاء الدوري .. جمال علام يكشف لـ صدى البلد حقيقة الخلاف بين حسام حسن وصلاح| فيديو

50 جنيها| أسعار الدواجن تتراجع بقوة.. وهذا ثمن كرتونة البيض

أقل من 2600 جنيه| مفاجأة غير متوقعة في سعر الذهب وعيار 21 الآن

التقيل جاي وتحذير عاجل لسكان هذه المحافظات|تحول مفاجئ بالطقس بعد الموجة الحارة

الجبلاية على صفيح ساخن| أول تعليق على أزمة حسام حسن وصلاح.. وحكاية ترحيل لاعبي المنتخب

الأهلي يتخذ قرارا عاجلا بشأن واقعة حسين الشحات والشيبي.. فيديو

مفاجأة غير سعيدة لتجار الذهب في السوق السوداء

هتقبض قبل العيد..موعد صرف معاشات شهر أبريل بالزيادة الجديدة وبشرى سارة للمتقاعدين

ترشيحاتنا

طوارئ بالمدارس بسبب مياه الأمطار..قطع الكهرباء بالفصول وقرارات عاجلة لسلامة المباني

الأمن يحبط محاولة موظفين بيع دولارات في السوق الموازي.. تفاصيل

تقلبات حادة وسريعة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم

سنن يوم الجمعة الثالثة من رمضان 2024.. اغتنمها بـ 8 أمور

عقب الانتهاء من تشريح جثمانها.. تشييع جنازة فتاة البراجيل اليوم

بعد شعور سكان الإسكندرية والإسماعيلية به.. تفاصيل جديدة بشأن زلزال اليونان اليوم


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تصدرت التريند.. أبرز إطلالات أيتن عامر

حيرة في مركز وحيد|موعد مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني والقنوات الناقلة.. والتشكيل المتوقع

سفرة رمضان| طريقة عمل فته فريك بالموزه

إحنا بتوع فلوس|سر بكاء بيومي فؤاد وتفاصيل آخر مكالمة مع محمد سلام

فيديو

إلغاء الدوري .. جمال علام يكشف لـ صدى البلد حقيقة الخلاف بين حسام حسن وصلاح| فيديو

لتعويض صلاح أم للعب بجانبه؟.. موسى التعمري على رادار ليفربول

اشتعلت ملابسها فجأة.. مي سليم تروي موقفا مرعبا مع الجن في "المداح 4"

بكاء أيتن عامر بحرقة.. هل الخيانة الزوجية وراء طلاقها؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد البشاري

محمد البشاري يكتب: الإنسان بين الألم والمثالية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الطفل محور التنمية البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: المذيعة التي شغلت مصلحة البريد !

محمد عسكر

د. محمد عسكر بكتب: الإنسان الهجين … إنسان النصف آلة

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: إيران والنيجر.. اتفاق منافع من أجل اليورانيوم

منال الشرقاوي تكتب: صاحب مفتاح الشقة

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هجوم موسكو المروع .. تساؤلات وشكوك

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ