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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

في الأوبرا..ياسين التهامي يتألق على المكشوف ونويرة تستعيد ذكريات تترات دراما رمضان

ياسين التهامي
ياسين التهامي

أمسية فريدة ومتنوعة جاءت ضمن أنشطة وزارة الثقافة خلال شهر رمضان، حيث أقامت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد حفلين على التوازى استمتع خلالهما الجمهور بلونين مختلفين من الابداع الجاد .

على المسرح المكشوف ووسط حشد ضخم من المريدين من مختلف محافظات مصر تجلى شيخ المنشدين ياسين التهامى فى مجموعة من أبيات الأشعار الصوفية وقصائد المديح النبوى والابتهالات الروحانية التي خلقت حالة من السمو الوجدانى وتفاعل معها الحضور لتنتهى الامسية بالدعوات بالخير للأمة الإسلامية والوطن .

وعلى المسرح الكبير استعادت فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقي العربية بقيادة المايسترو أحمد عامر ذكريات طفولة وشباب اجيال وتغنت بمجموعة من تترات الاعمال الدرامية التى عرضت خلال شهر رمضان على مدار سنوات وحققت شهرة واسعة كان منها ميدلى تترات رمضان ، مرحب مرحب يا هلال ، خاتم سليمان ، ليالى الحلمية ، قضية رأي عام ، بداية ونهاية المال والبنون ، لن أعيش في جلباب أبى ، الرجل الآخر ، العائلة ، هوانم جاردن سيتي ، الوالدة باشا ، حكاية حياة ، رمضان كريم ، هو و هي .. وبرع فى اداءها  مايا ناصف ، محمد متولي ، حنان عصام ، وليد حيدر ، سمية وجدي ، كنزي ، محمد حسن ، أميرة أحمد ومؤمن خليل .

وزارة الثقافة دار الاوبرا المصرية لمياء زايد

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