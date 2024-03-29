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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أول اجتماع بالبيت الأبيض خلال إدارة بايدن..أردوغان يزور أمريكا في هذا الموعد

اردوغان وبايدن
اردوغان وبايدن

كشف مسؤول أمني تركي، اليوم الجمعة، إن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، سيزور الولايات المتحدة في 9 مايو، مما يمهد الطريق لأول اجتماع له في البيت الأبيض خلال إدارة بايدن.

ونقلت وكالة "رويترز" عن المسؤول قوله إنه "بشكل منفصل، سيجتمع رئيس وكالة الاستخبارات التركية في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، إبراهيم كالين، مع أعضاء مجلس النواب الأمريكي اليوم، الجمعة، لمناقشة زيارة أردوغان المخطط لها والقضايا الثنائية الأخرى.

وكانت صحيفة حرييت التركية قد ذكرت يوم الثلاثاء، نقلا عن مصادر مطلعة على هذه المسألة، أن الرئيس التركي قد يقوم بزيارة رسمية إلى الولايات المتحدة في النصف الثاني من مايو إذا لم تكن هناك تغييرات في الجدول الرئاسي.

وذكرت الصحيفة أن رحلة أردوغان قد تأتي بعد السلسلة الأخيرة من الزيارات رفيعة المستوى بين المسؤولين الأتراك والأمريكيين، والتي مهدت الطريق لاجتماع محتمل بين أردوغان والرئيس الأمريكي جو بايدن.

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