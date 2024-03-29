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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

قوات الاحتلال تعيق وصول المصلين للمسجد الأقصى

المسجد الأقصى
المسجد الأقصى

استعرضت قناة القاهرة إلاخبارية، في تقرير لها ، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي، تعيق وصول المصلين إلى المسجد الأقصى في الجمعة الثالثة من شهر رمضان المبارك.

وكانت أعلنت الصحة الفلسطينية، عن ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 32623 شهيدًا و75092 مصابًا منذ السابع من أكتوبر الماضي.

كما أعلنت "الصحة الفلسطينية"، خلال نبأ عاجل عرضته "القاهرة الإخبارية"، أن الاحتلال ارتكب 7 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 71 شهيدًا و112 مصابًا خلال الساعات الـ24 الماضية، وفقا لما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، لليوم 175 على التوالي، حرب الإبادة الجماعية للفلسطينيين في قطاع غزة، حيث استمر في قصف أهل القطاع الذين يواجهون المجاعة وسوء التغذية، عبر شن عشرات الغارات العشوائية على مناطق متفرقة من القطاع، في ظل وضع كارثي وقاسٍ في المستشفيات، ونزوح أكثر من 90% من السكان إلى الجنوب.

المسجد الأقصى الاحتلال الاسرائيلي غزة

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